Pepsi liefert besser als erwartet ab und bestätigt die 2026-Prognose. Umsatz und Gewinn je Aktie des Unternehmens liegen klar über den Schätzungen.Pepsi konnte mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 29,34 Milliarden US-Dollar gegenüber von Analysten erwarteten 28,97 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz stieg damit um 5,6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie beträgt 2,26 US-Dollar gegenüber erwarteten 2,24 US-Dollar. Für das vierte Quartal meldete Pepsi einen dem Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn von 2,54 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,85 US-Dollar je Aktie, gegenüber 1,52 Milliarden US-Dollar und 1,11 …
