Der Dax meldet sich zur Stunde eindrucksvoll zurück. Der jüngste Schwächeanfall scheint überstanden. Der Blick geht wieder nach oben und damit in Richtung 25.000 Punkte.Der Index profitiert dabei von einer positiven Gemengelage. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran entspannte sich zuletzt ein wenig. Ob diese Entspannung allerdings von Dauer sein wird, bleibt abzuwarten. Neben der geopolitischen Beruhigung profitieren die Aktienmärkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de