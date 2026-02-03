Palantir-Aktie steigt vorbörslich zweistellig an



Am gestrigen Abend veröffentlichte Palantir Technologies seine neuesten Unternehmensdaten und konnte Anlegerinnen und Anleger mit einem starken Umsatzwachstum überzeugen. Der Umsatz konnte demnach im abgelaufenen vierten Quartal um knapp 70 Prozent auf 1,41 Milliarden Dollar steigen. Des Weiteren meldet der Technologiekonzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,25 USD. Parallel dazu stellt das Unternehmen für 2026 einen Umsatz von 7,18 bis 7,20 Milliarden Dollar in Aussicht und rechnet mit 1,53 bis 1,54 Milliarden Dollar Umsatz für das laufende Quartal. Der optimistische Ausblick stimmt Investorinnen und Investoren positiv, sodass der Kurs am Dienstagmorgen vorbörslich um etwa 10 Prozent in die Höhe steigen konnte. Damit kann sich der Aktienkurs deutlich von seiner jüngsten Dürreperiode erholen. Diese war unter anderem durch die Zusammenarbeit Palantirs mit der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE ausgelöst. Wie aus Veröffentlichungen des US-Heimatschutzministeriums hervorgeht, stellt Palantir unter anderem KI-Software zur Verfügung, die bei der Auswertung von Hinweisen unterstützen soll. Können die positiven Aussichten die Kritik in den Schatten stellen?









Quelle: HSBC









