Dienstag, 03.02.2026
Gold dreht wieder auf: Goldpreis-Comeback - und diese Bohrung liefert 307 Meter "Gold-System"
WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker-Symbol: PTX
Tradegate
03.02.26 | 16:03
132,38 Euro
+5,40 % +6,78
MÄRKTE USA/Etwas fester - Palantir nach Zahlen mit Kurssprung

DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Palantir nach Zahlen mit Kurssprung

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Dienstag erneut zulegen, wenn auch langsamer als noch zu Wochenbeginn. Der S&P-Future steigt vorbörslich 0,2 Prozent, der Nasdaq-Future um 0,6 Prozent. Zur positiven Stimmung tragen gute Nachrichten aus dem Technologiesektor ebenso bei wie die Erholung der Edelmetallpreise von ihrem Absturz. Etwas gebremst wird der Anstieg der Kurse vom andauernden Haushaltsstreit in den USA und der daraus resultierenden Schließung einiger Behörden. Wegen des neuerlichen "Shutdown" wurde unter anderem die für Freitag geplante Veröffentlichung des stets vielbeachteten Arbeitsmarktberichts zunächst abgesagt. Im Verlauf des Dienstags wird das Repräsentantenhaus über den Haushalt abstimmen.

Für den Berichtstag sind keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt. Dafür muss der Markt eine Menge Unternehmenszahlen verarbeiten. So hat Pepsico im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet und teilte mit, im kommenden Jahr die Kosten senken und den Absatz ankurbeln zu wollen. Die Aktie verliert vorbörslich 0,1 Prozent. Merck & Co hat im vierten Quartal einen höheren Umsatz verzeichnet, rechnet aber mit einer Verlangsamung des Gewinnwachstums, da das Unternehmen verstärkt auf Akquisitionen setzt. Die Aktie fällt um 0,7 Prozent.

Pfizer hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, doch blieb der Ausblick unter dem Konsens. Die Titel büßen 5 Prozent ein.

Die Paypal-Aktie gewinnt 0,7 Prozent, obwohl der Zahlungsdienstleister sowohl für das laufende Quartal als auch für das Geschäftsjahr einen Rückgang des Gewinns je Aktie um einen mittleren einstelligen Prozentsatz prognostiziert. Analysten hatten laut Factset einen Anstieg von 3 Prozent im Quartal und von 8 Prozent für das Gesamtjahr erwartet. Auch im vierten Quartal lagen Umsatz und Gewinn unter den Erwartungen des Marktes. Zudem hat Paypal den ehemaligen CEO von HP, Enriques Lores, zu seinem nächsten Chef ernannt.

Nach der Schlussglocke folgen noch Amgen und Advanced Micro Devices (AMD). In den kommenden Tagen werden Schwergewichte wie die Google-Mutter Alphabet oder Amazon ihre Bücher öffnen.

Am Montag nach Börsenschluss hat Palantir einen Rekordumsatz vermeldet. Zu verdanken war dies der hohen Nachfrage der US-Regierung nach der KI-Technologie des Unternehmens. Die Aktie macht einen Satz von 11 Prozent.

Im Blick steht daneben eine Fusion: Tesla-CEO Elon Musk zufolge hat SpaceX xAI übernommen, eine Transaktion, die Musks Raketen- und Satellitenunternehmen und sein Startup für Künstliche Intelligenz (KI) zusammenführt. Die beiden Unternehmen sind nicht börsennotiert. SpaceX soll jedoch voraussichtlich Mitte des Jahres an die Börse gehen. Die Tesla-Aktie steigt um 1,2 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar nach den Vortagesgewinnen weitgehend stabil. Die Renditen der US-Anleihen legen ebenfalls weiter zu; die Zehnjahresrendite steigt um 1,0 Basispunkte auf 4,29 Prozent.

Beim Gold nutzen Anleger die heftigen Verluste der vergangenen Tage zum Einstieg. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 5,6 Prozent auf 4.920 Dollar und hat damit die Marke von 5.000 Dollar wieder in Sichtweite. Der Silberpreis steigt sogar um knapp 12 Prozent.

Die Ölpreise holen ihre Vortagesverluste wieder auf. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,6 Prozent. Sie hatten zuletzt kräftige Verluste verbucht, belastet von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 18:39 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1801    +0,1%   1,1791     1,1797  +0,2% 
EUR/JPY          183,89    +0,3%   183,42     183,51  -0,4% 
EUR/CHF          0,9170    -0,3%   0,9196     0,9205  -1,2% 
EUR/GBP          0,8624    -0,0%   0,8627     0,8641  -1,1% 
USD/JPY          155,83    +0,2%   155,56     155,55  -0,7% 
GBP/USD          1,3683    +0,1%   1,3666     1,3653  +1,3% 
USD/CNY          6,9594    -0,1%   6,9662     6,9636  -0,8% 
USD/CNH          6,9353    -0,1%   6,9435     6,9392  -0,5% 
AUS/USD          0,7010    +0,9%   0,6948     0,6956  +4,0% 
Bitcoin/USD       78.191,95    -0,6% 78.697,70   78.903,20 -11,1% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,51    62,14   +0,6%      0,37  +8,0% 
Brent/ICE          66,54    66,30   +0,4%      0,24  +8,8% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.920,86   4.660,78   +5,6%     260,08  +7,9% 
Silber           88,32    79,09   +11,7%      9,23 +12,3% 
Platin          1.909,44   1.799,68   +6,1%     109,76  +2,8% 
Kupfer            6,09     5,83   +4,6%      0,27  +1,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 08:31 ET (13:31 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
