Ab März will Buderus die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW376 in den Markt bringen. Ausgerichtet ist sie vor allem auf Gewerbe, Industrie und Kommunen sowie größere Bestandsgebäude. Zunächst sind nach Aussage von fünf Leistungsgrößen der Wärmepumpe zwischen 42 und 55 kW (bei A-7/W35) verfügbar. Weitere hydraulische Varianten und die Leistungsgrößen 30 und 32 kW sollen im Herbst folgen. Die Baureihe setzt auf das natürliche Kältemittel R290 mit einem sehr niedrigen Global Warming Potential ...Den vollständigen Artikel lesen ...
