Die Zielgruppe ist zwar eng begrenzt, Mitmachen könnte aber sehr interessant werden: Ein Feldversuch soll das Zusammenspiel von Vehicle-to-Grid-Technologie, Photovoltaik und optimierter Ladestrategie erproben. Das Forschungsprojekt BDL Next untersucht bereits seit Ende 2023 die Potenziale des bidirektionalen Ladens. Nach drei Jahren Laufzeit, so die damalige Ankündigung, sollten für bidirektionales Laden taugliche Serienfahrzeuge mittels standardisierter Technologien in energiewirtschaftliche Marktprozesse, den Netzbetrieb und das Energieökosystem der Anwender integrierbar sein. Ob sich das tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
