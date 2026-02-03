München (ots) -Prime-Mitglieder in Deutschland sparen im Durchschnitt mehr als 180 EUR bei schneller, kostenloser Lieferung - mehr als das Doppelte der jährlichen Mitgliedsgebühr.Der Mehrwert von Prime-Lieferungen nimmt weiter zu - dank größerer Abdeckung, breiterer Produktauswahl und noch kürzeren Lieferzeiten durch die Same-Day-Lieferung.Amazon hat heute bekannt gegeben, dass Prime-Mitglieder in Deutschland von den bislang schnellsten Lieferzeiten profitieren. Durch die verbesserte Liefergeschwindigkeit war es Amazon im Jahr 2025 möglich, über 500 Millionen Artikel noch am selben oder am nächsten Tag an Prime-Mitglieder in Deutschland zu liefern.Die Kombination aus schneller und kostenloser Lieferung für Millionen Artikel zählt weiterhin zu den wichtigsten Vorteilen für Prime-Mitglieder und spart ihnen Jahr für Jahr Zeit und Geld. Im vergangenen Jahr haben Prime-Mitglieder in Deutschland durchschnittlich mehr als 180EUR durch schnelle, kostenlose Lieferung gespart - das entspricht mehr als dem Zweifachen der jährlichen Mitgliedsgebühr.Von Hamburg bis München: Zeit ist LuxusFür viele Kund:innen ist Zeit zu einer der wertvollsten Ressourcen geworden. Eine von Amazon in Auftrag gegebene Umfrage von HarrisX* zeigt: Zuverlässige und schnelle Lieferungen werden besonders dann geschätzt, wenn sie den Alltag spürbar erleichtern und Kund:innen dabei unterstützen, ihre Zeit effizienter zu nutzen.Von Autopflegeprodukten bis zu Küchenutensilien: Die meistgelieferten Kategorien in Deutschland spiegeln den Alltag der Verbraucher:innen wider. Zu den Bestsellern zählten unter anderem Omega-3-Kapseln, Kaffeebohnen, Bio-H-Alpenmilch sowie Filterpatronen zur Wasserfiltration.Bundesweit zeigen sich jedoch regionale Unterschiede bei den Bestsellern: In Saarbrücken gehörten beispielsweise Tennisbälle von DUNLOP zu den Bestsellern, während in Stuttgart und Hannover das Ohrthermometer ThermoScan 7 von Braun besonders gefragt war.Die deutlich gewachsene Auswahl und die erheblich schnelleren Lieferzeiten sorgen dafür, dass sich Prime-Mitglieder bei Produkten des täglichen Bedarfs, größeren Anschaffungen und allem dazwischen auf die schnelle, kostenlose Prime-Lieferung verlassen können. So wurde im Jahr 2025 beispielsweise eine Lieferung einer DualSense-Ladestation für die PlayStation 5 innerhalb von nur 77 Minuten an eine:n Kund:in in München geliefert - die schnellste Lieferung bislang."Schnelle Lieferung ist für unsere Kundinnen und Kunden längst mehr als ein Service - sie ist fester Bestandteil ihres Alltags. Mit Prime arbeiten wir jeden Tag daran, diesen Anspruch nicht nur zu erfüllen, sondern immer wieder zu übertreffen. Dafür erweitern wir kontinuierlich unser Sortiment und verkürzen die Lieferzeiten weiter", sagt Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon.de. "Im vergangenen Jahr haben wir die Same-Day-Lieferung konsequent ausgebaut und den Service von rund 30 in mehr als 70 Städte gebracht."Lieferung mit Prime - jetzt noch schnellerAmazon baut den Nutzen von Prime durch kontinuierliche Innovationen weiter aus. Prime-Mitglieder in Deutschland profitieren von neuen zusätzlichen Vorteilen:- Das Angebot der Same-Day-Lieferung wurde deutlich erweitert und ist inzwischen in über 70 deutschen Städten verfügbar.- An den Metropol-Standorten Berlin und München profitieren Kund:innen zudem von einer besonders späten Bestellfrist: Hier kann ein Großteil der Kund:innen bestimmte Produkte bis zum Nachmittag bestellen und erhält sie noch am selben Abend.- Amazon nutzt moderne KI-Modelle und Technologien, um die Verteilung von Produkten im Logistik-Netzwerk optimal zu steuern. Dadurch werden Lieferzeiten verkürzt, während das breite Sortiment für Prime-Mitglieder erhalten bleibt.- Amazon verbessert die Liefergeschwindigkeit auch dadurch, dass Ware näher an den Kund:innen gelagert wird und aus über 60 Verteilzentren in Deutschland ausgeliefert bzw. zugestellt werden. Das ermöglicht kürzere Lieferwege und geringere Emissionen. In Deutschland dekarbonisiert Amazon sein Logistiknetzwerk durch elektrische Lieferfahrzeuge, E-Lastenräder und Lieferungen mit Handkarren. Damit wurden 2024 mehr als 60 Millionen Produkte emissionsfrei zugestellt. Allein in Berlin werden jährlich 1,5 Millionen Pakete per E-Lastenrad zugestellt. Mehr als 1.500 elektrische Lieferwagen sind bereits für Amazons deutsche Lieferpartner im Einsatz, darunter mehr als 600 E-Vans von Rivian. Amazon plant, in den kommenden Jahren mehr als 400 Millionen Euro zu investieren, um sein Transportnetzwerk in Deutschland weiter zu elektrifizieren und zu dekarbonisieren. Diese Bemühungen sind Teil von Amazons Ziel, bis 2040 in allen Betriebsabläufen CO2-neutral zu sein.- Amazon liefert weiterhin schneller aus einer größeren Produktauswahl und verbessert gleichzeitig die Sicherheit am Arbeitsplatz für Mitarbeitende und Zustellpartner:innen. Dank der Zusammenarbeit mit modernster Technik sorgen die Teams, die Bestellungen kommissionieren, verpacken und bis an die Haustüren liefern, dafür, dass Bestellungen, die früher zwei oder mehr Tage Lieferzeit hatten, nun schon am selben oder nächsten Tag ankommen.- Für Kundinnen und Kunden, die ihre Bestellung abholen möchten, bietet Amazon ein Netzwerk von sicheren Abholstationen für qualifizierte Artikel ohne zusätzliche Kosten. Kundinnen und Kunden haben die Wahl mit mehr als 61.000 Abholstationen in Deutschland, darunter Amazon Locker und Partnerstandorte.Amazon Kund:innen haben mit Retourenkauf die Möglichkeit, zurückgesendete und geprüfte Produkte günstig zu erwerben und nachhaltig zu sparen. Zusätzlich erhalten Prime-Mitglieder zahlreiche Vorteile wie Premiumversand und exklusive Unterhaltung.Über PrimePrime bietet Möglichkeiten zum Sparen, Komfort und Unterhaltung in einer einzigen Mitgliedschaft und wird weltweit von mehr als 200 Millionen zahlenden Prime-Mitgliedern genutzt. Kund:innen in Deutschland und Österreich bietet Prime schnellen und kostenlosen Premiumversand für Millionen von Artikeln sowie die kostenlose Lieferung am gleichen Tag in ausgewählten Regionen. Zudem haben Prime-Mitglieder Zugriff auf exklusive Angebote, zum Beispiel am Prime Day, dem jährlichen Shopping-Event nur für Prime-Mitglieder. Darüber hinaus profitieren sie von unbegrenztem Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video - in Deutschland überträgt Prime Video am Dienstag zudem das Top-Spiel der UEFA-Champions League. Außerdem gibt es eine riesige Auswahl an Songs und Podcasts werbefrei mit Amazon Music, Spiele und Spielinhalte mit Prime Gaming sowie unbegrenzten Speicherplatz für Fotos mit Amazon Photos. Die Prime-Mitgliedschaft kann für 8,99 EUR pro Monat oder 89,90 EUR pro Jahr abgeschlossen werden - oder, bei entsprechender Berechtigung, mit einer kostenfreien 30-tägigen Probemitgliedschaft unter Amazon.de/prime (https://amazon.de/prime) gestartet werden. Zusätzlich können 18- bis 22-Jährige junge Erwachsene und Studierende Prime unter Amazon.de/primeyoungadult (https://amazon.de/primeyoungadult) für sechs Monate kostenfrei ausprobieren und zahlen danach 4,49 Euro pro Monat oder 44,90 Euro pro Jahr. Weitere Infos zur Prime-Mitgliedschaft gibt es unter: Amazon.de/prime (https://amazon.de/prime).Über AmazonAmazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de (https://www.aboutamazon.de/) und folgen Sie @AmazonNewsDE (https://x.com/amazonnewsde?lang=de).Pressekontakt:Hanna von PflugJulia KühlingE-Mail: amazonpress@superneo.dewww.superneo.deOriginal-Content von: Amazon Deutschland Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118379/6209638