Rotterdam - Robeco hat heute mit der Einführung von zwei neuen aktiv verwalteten quantitativen Strategien die Erweiterung seines Angebots an Anleihen-ETFs bekannt gegeben: Robeco Dynamic High Yield und Robeco 3D Enhanced Index Credits, die jeweils in einer globalen und einer europäischen Version zur Verfügung stehen. Die neuen aktiven ETFs sind an der Deutschen Börse Xetra, der London Stock Exchange, der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab