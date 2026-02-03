Anzeige
Mehr »
Dienstag, 03.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold dreht wieder auf: Goldpreis-Comeback - und diese Bohrung liefert 307 Meter "Gold-System"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker-Symbol: INL
Tradegate
03.02.26 | 14:49
43,085 Euro
+4,12 % +1,705
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
INTEL CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
INTEL CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
43,00543,05014:52
42,99043,05014:52
DZ Bank
03.02.2026 14:11 Uhr
197 Leser
Artikel bewerten:
(0)

AT&S: Hightech-Substrate als Schlüsselkomponente der KI-Ära und Profiteur der Intel-Renaissance!

AT|S: Hightech-Substrate als Schlüsselkomponente der KI-Ära und Profiteur der Intel-Renaissance!


AT&S hat sich als Rückgrat der globalen KI-Infrastruktur positioniert und profitiert vom technologischen Wandel hin zu modularen Chiplet-Designs. Während Rechenzentren weltweit nach mehr Leistung dürsten, liefert AT&S die notwendigen Substrate, deren Flächenbedarf und Komplexität in der neuen KI-Ära exponentiell steigen. Dank einer engen strategischen Allianz mit Intel besetzt das Unternehmen eine kritische Schlüsselrolle in der Halbleiter-Lieferkette. Bis 2028 steht AT&S vor einer starken Nettogewinnsteigerung!

High-Tech aus Österreich: Mehr als nur Leiterplatten

Wer über die Giganten der Halbleiterindustrie spricht, denkt oft zuerst an das Silicon Valley oder Taiwan. Doch ein entscheidendes Puzzlestück der modernen Elektronikwelt kommt aus Österreich. AT&S hat sich seit ihrer Gründung 1987 von einem klassischen Leiterplattenhersteller zu einem weltweit führenden Anbieter von High-End-Verbindungslösungen entwickelt. Heute rangiert AT&S weltweit auf Platz 6 der High-End-Leiterplattenhersteller und auf Platz 5 bei den sogenannten ABF-Substraten. Letztere sind die hochkomplexen Trägermaterialien, auf denen Mikrochips montiert werden. Sie bilden die Schnittstelle zwischen dem winzigen Silizium-Die (einzelne, noch ungehäuste Stück Halbleitermaterial) und der restlichen Hardware. In einer Welt, in der Elektronik immer kleiner, schneller und leistungsfähiger werden muss, ist diese Verbindungstechnologie ein limitierender Faktor für die Gesamtleistung des Systems.





Discount 35 2026/12: Basiswert AT&S

DU5Y3C
Quelle: DZ BANK: Geld 03.02. 08:28:12, Brief --
27,20 EUR-- EUR 0,26%Basiswertkurs: 41,60 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Wien , 02.02.
Max Rendite--Discount in %34,62%
Abstand zum Cap in %-15,87%Max Rendite in % p.a.--
Cap35,00 EURBezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.