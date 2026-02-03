Die Europäische Kommission hat laut eigener Aussage eine eingehende Untersuchung zu drittstaatlichen Subventionen eingeleitet. Sie prüft die Tätigkeiten der Goldwind Science & Technology Co., Ltd. (Goldwind). Die Prüfung erstreckt sich auf die Bereiche der Herstellung und des Verkaufs von Windkraftanlagen sowie damit verbundene Dienstleistungen in der Europäischen Union. Die Kommission hat den Verdacht, dass Goldwind möglicherweise drittstaatliche Subventionen erhalten hat, die den EU-Binnenmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
