Gold, Silber, Platin: Analysten sehen großes Potenzial in US-Ressource

Anzeige / Werbung
Eine neue Analyse von Couloir Capital rückt Metallic Minerals in ein anderes Licht. Die Analysten haben ihre Modelle angepasst, den fairen Wert neu berechnet und zentrale Annahmen überprüft. Welche Faktoren aus Sicht der Experten hinter der Neubewertung stehen und warum insbesondere die aktualisierte Ressourcenschätzung eine zentrale Rolle spielt.
Eine neue Analyse von Couloir Capital rückt Metallic Minerals in ein anderes Licht. Die Analysten haben ihre Modelle angepasst, den fairen Wert neu berechnet und zentrale Annahmen überprüft. Welche Faktoren aus Sicht der Experten hinter der Neubewertung stehen und warum insbesondere die aktualisierte Ressourcenschätzung eine zentrale Rolle spielt.
Rohstoffschätzung verändert Blick auf das Projekt
Das Explorationsunternehmen Metallic Minerals Corp. habe nach Einschätzung der Analysten von Couloir Capital einen wichtigen Schritt gemacht. Grundlage sei eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das La-Plata-Projekt, die das bekannte Rohstoffpotenzial deutlich vergrößere. In ihrem aktuellen Research-Bericht erklärten die Analysten, dass sich dadurch sowohl der Maßstab des Projekts als auch dessen wirtschaftliche Einordnung verändert hätten. Im Mittelpunkt stehe eine um 23% höhere geschätzte Ressource. Die sogenannte inferred resource, also eine geologisch abgeleitete, noch nicht wirtschaftlich abgesicherte Schätzung, umfasse nun 181,4 Millionen Tonnen Gestein. Darin seien laut Couloir Capital rund 1,3 Milliarden Pfund Kupfer sowie etwa 17 Millionen Unzen Silber enthalten. Der durchschnittliche Kupfergehalt liege bei 0,33%, der Silbergehalt bei 2,9 Gramm je Tonne.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)