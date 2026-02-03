Gold, Silber, Platin: Analysten sehen großes Potenzial in US-Ressource

Anzeige / Werbung

Eine neue Analyse von Couloir Capital rückt Metallic Minerals in ein anderes Licht. Die Analysten haben ihre Modelle angepasst, den fairen Wert neu berechnet und zentrale Annahmen überprüft. Welche Faktoren aus Sicht der Experten hinter der Neubewertung stehen und warum insbesondere die aktualisierte Ressourcenschätzung eine zentrale Rolle spielt.

Rohstoffschätzung verändert Blick auf das Projekt

Das Explorationsunternehmen Metallic Minerals Corp. habe nach Einschätzung der Analysten von Couloir Capital einen wichtigen Schritt gemacht. Grundlage sei eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das La-Plata-Projekt, die das bekannte Rohstoffpotenzial deutlich vergrößere. In ihrem aktuellen Research-Bericht erklärten die Analysten, dass sich dadurch sowohl der Maßstab des Projekts als auch dessen wirtschaftliche Einordnung verändert hätten. Im Mittelpunkt stehe eine um 23% höhere geschätzte Ressource. Die sogenannte inferred resource, also eine geologisch abgeleitete, noch nicht wirtschaftlich abgesicherte Schätzung, umfasse nun 181,4 Millionen Tonnen Gestein. Darin seien laut Couloir Capital rund 1,3 Milliarden Pfund Kupfer sowie etwa 17 Millionen Unzen Silber enthalten. Der durchschnittliche Kupfergehalt liege bei 0,33%, der Silbergehalt bei 2,9 Gramm je Tonne.