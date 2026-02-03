Vancouver, British Columbia und San Diego, Kalifornien--(Newsfile Corp. - Dienstag, 3. Februar 2026) - CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) (OTCQB: CYBHF) ("CyberCatch" oder das "Unternehmen"), ein Cybersicherheitsunternehmen, das eine patentierte, KI-gestützte Plattformlösung für kontinuierliche Compliance und die Minderung von Cyberrisiken anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung über einen Aktientausch zur Übernahme von Atriarch Inc. ("Atriarch") unterzeichnet hat, um das geistige Eigentum an einer attributbasierten Verschlüsselung mit mehreren Autoritäten und Widerrufstechnologie zu erwerben (die "Transaktion"). Diese Technologie möchte das Unternehmen für unmittelbare Anwendungsfälle kommerzialisieren, dadurch die Cybersicherheit erhöhen, das Risiko durch KI und Quantencomputer unterstützter Cyberangriffe mindern und hohe Verkäufe sowie Umsätze erzielen.

CyberCatch wird alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Atriarch im Tausch gegen 1.250.000 Stammaktien von CyberCatch (die "CyberCatch-Aktien") zu 2,00 CAD pro CyberCatch-Aktie erwerben.

Gesellschaften, egal ob privat oder staatlich, werden immer wieder Opfer von kostspieligen Sicherheitsverletzungen, bei denen Daten von böswilligen Akteuren exfiltriert werden, obwohl in Bewegung befindliche und gespeicherte Daten mit aktuellen Verschlüsselungstechnologien verschlüsselt sind. Laut dem IBM-Bericht "2025 Cost of a Data breach" liegen die durchschnittlichen Kosten eines Datenlecks in den USA beispielsweise bei über 10 Millionen USD. Dem IBM-Bericht zufolge dauert es weltweit durchschnittlich 241 Tage, um ein Datenleck zu erkennen und einzudämmen.

"Dies ist nicht tragbar, und angesichts der bevorstehenden durch KI und Quantencomputer unterstützten Cyberangriffe ist eine innovative Verschlüsselung sowohl für bewegte als auch für ruhende Daten erforderlich. Es ist eine attributbasierte Verschlüsselung mit mehreren Autoritäten und Widerrufsmöglichkeit notwendig, die einen 1:n-Zugriff, aber mit 1:1-Verschlüsselung und sofort möglichem Widerruf gestattet. Wir haben mehrere unmittelbare Anwendungsfälle in Schlüsselsektoren für dieses Angebot identifiziert und werden in Kürze mehrere wichtige Partnerschaften ankündigen, damit Partner dieses Produkt lizenzieren und in ihre Technologien integrieren können," erklärte Sai Huda, CEO von CyberCatch.

Es gibt eine Reihe unmittelbarer Anwendungsfälle in kritischen Geschäftssektoren für diese attributbasierte Verschlüsselung mit mehreren Autoritäten und Widerrufsmöglichkeit. Im öffentlichen Sektor kann beispielsweise die Notfallkommunikation jetzt mit dieser innovativen Verschlüsselung verschlüsselt und einmal übertragen werden, wobei der Zugang auf Inhalte für jeden Empfänger granular gestaltbar ist. Der Zugang kann für einige Empfänger bei Bedarf sofort widerrufen werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt. Die Cybersicherheit wird dadurch erhöht und das Risiko durch KI und Quantencomputer unterstützter Cyberangriffe gemindert.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Die CyberCatch-Aktien, die bei Abschluss der Transaktion ausgegeben werden, unterliegen bestimmten vertraglichen Verkaufsbeschränkungen.

Über CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) (OTCQB: CYBHF) bietet eine proprietäre, KI-gestützte Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) an, die Organisationen in kritischen Segmenten kontinuierliche Compliance und eine Verringerung von Cyberrisiken bietet und sie so vor Cyberbedrohungen schützt. Die CyberCatch-Plattform konzentriert sich auf die Lösung der Hauptursache für den Erfolg von Cyberangriffen: Sicherheitslücken aufgrund von Kontrollmängeln. Die Plattform hilft zunächst bei der Implementierung aller vorgeschriebenen und notwendigen Kontrollen. Dann testet sie die Kontrollen automatisch und kontinuierlich aus drei Dimensionen (außen nach innen, innen nach außen und Social Engineering), um Kontrollmängel zu finden und diese umgehend beheben zu lassen.So werden Vorschriften eingehalten und die Kunden bleiben vor Angreifern geschützt. Weitere Informationen unter: https://www.cybercatch.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" aufgefasst werden können. Alle Aussagen in dieser neuen Mitteilung (mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten), die sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, erkennt man diese an Worten wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Formulierungen und dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Sie beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten Operationen oder zukünftigen Handlungen des Unternehmens; die strategischen Vorteile der Transaktion; die Vorteile der Transaktion für die Aktionäre; den Abschluss der Transaktion und die Erfüllung der Bedingungen dafür, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen und Zustimmungen. Das Unternehmen ist zwar der Ansicht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen. Solche Aussagen sind jedoch keine Garantien für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, wirken sich auf den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäfte aus und könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Projekte oder Investitionsausgaben, Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Auswertungen, Änderungen der Arbeitskosten und anderer Kosten sowie Ausgaben gegenüber den Erwartungen, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Cybersicherheitsbranche. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Auflistung der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten, und für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren sollte auch auf den jährlichen Lagebericht des Unternehmens verwiesen werden, der unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Sofern nicht durch anwendbare Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

