Der angeschlagene Zulieferer ZF Friedrichshafen hat einen langfristigen Liefervertrag mit BMW geschlossen. Kern der Vereinbarung ist die Lieferung und Weiterentwicklung des Acht-Gang-Automatgetriebes (8HP) "mit besonderem Fokus auf elektrifizierte Antriebe" - bis in die späten 2030er Jahre. Das ZF 8HP wird seit vielen Jahren in immer wieder überarbeiteten Versionen in vornehmlich großen Autos mit längs eingebautem Verbrennungsmotor eingesetzt - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net