Ist das der Shareholderletter des Jahres? Palantir Mitgründer Alexander Karp wendet sich direkt an seine treuen Aktionäre. Er warnt davor, dass ganze Staaten den Trend hin zur besten Technologie verschlafen und plädiert dafür, seine eigenen Werte und Anschauungen mutiger zu schützen.Die Depot-2030-Firma Palantir hat die Wallstreet wieder einmal positiv überrascht. Und der smarte Brief des Firmenchefs an die Anleger übertrifft ebenfalls viele Standard-Ansprachen anderer Firmen.Konkret schreibt Karp: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär