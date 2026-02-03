© Foto: Dall-EAmazon, Thyssenkrupp, Novo Nordisk und Volkswagen: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.UBS hebt das Kursziel für Amazon an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 310 auf 311 US-Dollar angehoben. Stephen Ju verschob am Dienstag seinen Bewertungszeitraum um ein Quartal nach vorne und hob gleichzeitig seine Schätzungen für den Umsatz in der Cloudsparte AWS und die Kapitalausgaben an. Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für Thyssenkrupp an Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2029 um vier bis fünf …Den vollständigen Artikel lesen
