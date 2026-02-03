Hamburg (ots) -Europcar weitet sein Transporter-Portfolio bundesweit aus, zunächst um das Modell Renault Master E-Tech elektrisch. Perspektivisch wird die Autovermietung das Angebot um zusätzliche Marken ergänzen. Damit elektrifiziert der Premium-Autovermieter seine Flotte nun auch im Van-Bereich. Unternehmen können so ihre Nachhaltigkeitsziele schneller erreichen, ohne auf Flexibilität oder Wirtschaftlichkeit zu verzichten.Insbesondere Geschäftskunden profitieren"Die Zukunft fährt elektrisch, auch im Lieferverkehr. Deshalb haben wir bei Europcar ab sofort auch vollelektrische Auslieferungsfahrzeuge im Angebot. Die neuen Renault-Vans unterstützen unsere Kundinnen und Kunden dabei, ihre eigenen Emissionswerte zu reduzieren. Gleichzeitig profitieren sie davon, dass sie keine hohen Anschaffungskosten haben und sich nicht an die Fahrzeuge binden müssen", sagt Timm Burmeister, Commercial Director bei der Europcar Mobility Group Germany.Die Fahrzeuge eignen sich für den täglichen Einsatz im Stadt- und Regionalverkehr, da sie eine Reichweite von über 400 km und über 1.000 kg Nutzlast haben. Die Wagen verfügen außerdem über ein Laderaumschutz-Paket. Das bedeutet, der Laderaum ist komplett mit Holz verkleidet und es sind Ösen zur Befestigung der Ladung vorhanden. Außerdem gibt es eine Einparkhilfe und eine Rückfahrkamera.Der Europcar-Standort in Dortmund zeigt: E-Transporter funktionieren im ArbeitsalltagAm Europcar Standort in Dortmund wurden direkt zwanzig der E-Vans für ein ganzes Jahr an Neukunden vermietet. Das zeigt: Die Fahrzeuge kommen gut an. Durch den Einsatz der vollelektrischen Transporter können Kundinnen und Kunden ihre CO2-Emissionen im Lieferverkehr deutlich senken und gleichzeitig in lärmsensiblen Bereichen auch nachts ausliefern. Insbesondere in Branchen mit regelmäßigem Transportbedarf, etwa im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Handwerk zeigt sich, wie Elektromobilität ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar ist.Die Elektro-Vans unterstützen die ESG-Ziele von Unternehmen"Elektromobilität soll alltagstauglich, wirtschaftlich und einfach nutzbar sein. Genau dafür sind die elektrischen Renault-Vans gedacht. Sie ermöglichen es, emissionsarme Lieferprozesse sofort umzusetzen und gleichzeitig E-Antriebe für individuelle Fälle zu testen. Mit unseren flexiblen Mietoptionen sorgen wir dafür, dass der Einstieg so einfach wie möglich ist. Die Elektro-Vans unterstützen die ESG-Ziele von Unternehmen"Elektromobilität soll alltagstauglich, wirtschaftlich und einfach nutzbar sein. Genau dafür sind die elektrischen Renault-Vans gedacht. Sie ermöglichen es, emissionsarme Lieferprozesse sofort umzusetzen und gleichzeitig E-Antriebe für individuelle Fälle zu testen. Mit unseren flexiblen Mietoptionen sorgen wir dafür, dass der Einstieg so einfach wie möglich ist. Und bei Fragen stehen unsere geschulten Teams jederzeit bereit", sagt Christopher Alting, Director Fleet bei Europcar Deutschland.Mit der Erweiterung des E-Van-Portfolios unterstützt Europcar nicht nur die wachsenden ESG-Ziele vieler Unternehmen, sondern stärkt auch deren Arbeitgeber- und Kundenmarke. Denn nachhaltige Lieferprozesse werden zunehmend zum Wettbewerbsvorteil.Geschäftskunden haben bevorzugten Zugriff auf das E-Transporter-Angebot von Europcar. Sie können die Fahrzeuge ganz nach ihrem Bedarf buchen. Außerdem müssen sie keine hohen Anfangsinvestitionen tätigen und sich nicht langfristig binden.Mehr Informationen unter www.europcar.de. 