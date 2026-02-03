Heidelberg Materials Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 03.02.26

Die Aktie im Fokus: Heidelberg Materials hat ein solides drittes Quartal 2025 vorgelegt. Die Heidelberg Materials Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde konkretisiert und bestätigt. Operative Stärke und konsequente Sparmaßnahmen stützen Ergebnis und Ausblick.

? Heidelberger Materials WKN: 604700 - ISIN: DE0006047004 - Ticker: HEI

? Drei Key Takeaways

Solide Ergebnisse und bestätigte Heidelberg Materials Prognose Heidelberg Materials hat im Jahresvergleich ein starkes operatives Ergebnis erzielt und die Prognose für 2025 konkretisiert. Der erwartete Gewinn aus dem laufenden Geschäft von 3,3 bis 3,5 Mrd. EUR unterstreicht die hohe Ertragsqualität.

Technisches Bild überwiegend bullisch Im Tageschart bleibt der Aufwärtstrend intakt, solange die Aktie über der SMA20 notiert. Rücksetzer wurden bislang konsequent aufgefangen, wodurch neue Hochs in Richtung 250 EUR und darüber realistisch bleiben.

Attraktives Chance-Risiko-Profil Die Bewertung erscheint leicht unterbewertet, die Dividendenrendite stabil. Kurz- bis mittelfristig überwiegt eine seitwärts- bis aufwärtsgerichtete Entwicklung mit höheren Wahrscheinlichkeiten für das Bull-Szenario.

Fundamentaldaten Heidelberg Materials

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 234,60 EUR Marktkapitalisierung 41,28 Mrd. EUR Umsatz 2024 21,62 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 52,22 % KGV (2026*) 16,55 4-Wochen-Performance +0,55 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2025* 1,73 % Branche Baustoffe

* Prognose

Parkettgeflüster: Geschäftsentwicklung 2025

In den ersten neun Monaten 2025 erzielte Heidelberg Materials einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft (EBIT) von 1,18 Mrd. EUR. Damit lag das Ergebnis 55 Mio. EUR über dem Vorjahr und 20 Mio. EUR über den Analystenerwartungen.

Der Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 1,8 - auf 5,8 Mrd. EUR, blieb damit leicht unter dem Konsens von 5,87 Mrd. EUR. Die operative Marge konnte hingegen deutlich um 70 Basispunkte auf 25,9 % verbessert werden. Haupttreiber der Ergebnissteigerung waren konsequente Spar- und Effizienzmaßnahmen.

Heidelberg Materials Prognose 2025

Die Heidelberg Materials Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde präzisiert. Der Konzern erwartet nun einen Gewinn aus dem laufenden Geschäft von 3,3 bis 3,5 Mrd. EUR. Zuvor lag die Zielspanne bei 3,25 bis 3,55 Mrd. EUR. Damit signalisiert das Management weiterhin hohe Planungssicherheit....

