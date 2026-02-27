Der DAX hat am Donnerstag ins Plus drehen können. Aus dem Handel ging er 0,5 Prozent höher bei 25.289,02 Zählern. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht freundlich aus. Der deutsche Leitindex dürfte noch ein paar Punkte zulegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen bei 25.300 Punkten.Konjunkturseitig stehen am Vormittag in Deutschland Inflationsdaten und Arbeitslosenzahlen im Blickfeld. In den USA gibt es am Nachmittag Daten zu den Erzeugerpreisen für Januar. Unternehmensseitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
