SAP-Konkurrent Salesforce legte kürzlich die Finanzergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Der Markt war dieses Mal einigermaßen erleichtert ob der Qualität der Quartalszahlen und über den Ausblick. Die Salesforce-Aktie zeigte daraufhin eine Aufwärtsreaktion. Ist diese von Nachhaltigkeit geprägt?Salesforce mit robusten Zahlen Salesforce gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
