SAP hat sich am Donnerstag zeitweise an die Spitze des DAX setzen können. Aus dem Handel ging die Aktie mit einem Plus von 3,3 Prozent als zweitstärkster Titel des Tages hinter der Aktie der Deutschen Börse. Rückenwind kam aus den USA: Nach Kursgewinnen beim Rivalen Salesforce griffen Investoren auch bei dem Walldorfer Softwarekonzern beherzt zu.Zusätzlich sorgten deutliche Aufschläge bei Snowflake für positive Impulse im Sektor. Snowflake gewann am Donnerstag am Ende 2,3 Prozent, Salesforce legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär