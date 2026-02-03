Der Pharmakonzern hat gestern gemeldet, dass sein Medikament Imfinzi in Kombination mit einer Chemotherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit Magen- sowie gastroösophagealen Übergangstumoren zur Zulassung in der EU empfohlen wurde. Die relevante Studie zeigte, dass eine Kombinationstherapie mit Imfinzi deutlich besser abschnitt als die alleinige Chemotherapie. So reduzierte sich das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung oder einen Rückfall um 29 %, während sich das Sterberisiko um 22 % verringerte. Zugleich startete am Montag erstmals der Handel mit AstraZeneca-Aktien an der New York Stock Exchange.
