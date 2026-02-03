Zwei neue Batterieeinheiten werden aktuell zu dem Forschungsprojekt der RWTH Aachen hinzugefügt. Damit sollen Alternativen zur dominierenden Lithium-Ionen-Speichertechnologie unter realen Betriebsbedingungen erprobt und in die kommerzielle Nutzung gebracht werden werden. Der Forschungs-Batteriespeicher "M5Bat" der RWTH Aachen wird aktuell um zwei neue Einheiten ergänzt, um weitere Technologien unter Realbedingungen zu erproben. Kern der Erweiterung sei ein Natrium-Ionen-Batteriecontainer mit einer Leistung von 750 Kilowatt und einer Kapazität von 1,5 Megawattstunden. Nach Angaben der Beteiligten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland