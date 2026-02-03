Es wird langsam zur Gewohnheit: Die einst so stolze Novo Nordisk wird zu einer hartnäckigen Problem-Aktie. Rund 14 Prozent Minus heute. Weil Novo Nordisk die Anleger eiskalt erwischt. Für 2026 stellt der Konzern plötzlich ein Umsatzminus in Aussicht. Ozempic und Wegovy verkaufen sich weiter stark, doch in den USA kippt die Rechnung.Ein Satz im Ausblick reicht - und der Markt tritt auf die Bremse. Novo Nordisk rechnet für 2026 bei konstanten Wechselkursen mit einem Umsatzrückgang von 5 bis 13 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
