QIAsprint Connect markiert den Einstieg in die Hochdurchsatz-Probenverarbeitung und ermöglicht es Laboren, ihre Workflows mit flexiblen Protokollen, kompaktem Design und auf Nachhaltigkeit ausgelegten Funktionen zu skalieren

QIAGEN zeigt zudem neue Automationssysteme: QIAsymphony Connect für klinische Anwendungen sowie QIAmini für die einfache Probenverarbeitung mit geringem Durchsatz

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die erste öffentliche Präsentation von QIAsprint Connect auf der SLAS 2026 in Boston angekündigt. Damit steigt QIAGEN in den Markt für hochdurchsatzfähige Tischgeräte für die automatisierte Probenverarbeitung in Forschungslaboren ein.

QIAsprint Connect wurde entwickelt, um Laboren eine effiziente Verarbeitung großer Probenmengen zu ermöglichen bei gleichzeitig hoher Protokollkontrolle und reduziertem ökologischem Fußabdruck. Das kompakte System verarbeitet bis zu 192 Proben pro Durchlauf und bietet anpassbare Workflows mit einer intuitiven Benutzeroberfläche sowie einem modularen Kit-Design. Auf Nachhaltigkeit ausgelegte Verbrauchsmaterialien reduzieren den Einsatz von Kunststoff und Verpackungsabfall und liefern zugleich eine hohe Leistungsfähigkeit.

Neben QIAsprint Connect wird QIAGEN QIAsymphony Connect vorstellen, eine neue Plattform für die hochergiebige DNA- und RNA-Extraktion in klinischen Laboren, sowie QIAmini, ein kompaktes Automationssystem für Labore mit geringem Durchsatz, die einen einfachen Einstieg in die automatisierte Probenvorbereitung suchen. Gemeinsam unterstreichen diese Systeme einmal mehr QIAGENs Engagement, Labore weltweit mit skalierbaren Automationslösungen zu unterstützen von niedrigem bis hin zu extrem hohem Durchsatz.

"Labore mit hohem Durchsatz stehen unter ständigem Druck, immer mehr Proben zu verarbeiten, ohne dabei Kompromisse bei Flexibilität, Zuverlässigkeit oder Nachhaltigkeit einzugehen", sagte Nitin Sood, Senior Vice President und Head of Product Portfolio Innovation bei QIAGEN. "QIAsprint Connect wurde entwickelt, um Laboren genau dabei zu helfen, und spiegelt die Strategie von QIAGEN wider, die Automatisierung über alle Durchsatzanforderungen hinweg auszubauen. Ein wesentlicher Vorteil ist das neue Sortiment an QIAsprint Verbrauchsmaterialien, die eine hohe Leistungsfähigkeit über verschiedene Anwendungen hinweg ermöglichen und zugleich auf umweltfreundliche Verpackungen und Ressourceneffizienz setzen. Diese Produktneuheit ergänzt die Markeinführungen von QIAsymphony Connect und QIAmini und stärkt unser Angebot für den entscheidenden Startpunkt im Labor-Workflow."

QIAsprint Connect: Skalierung des Durchsatzes bei der Probenvorbereitung

QIAsprint Connect kombiniert hohe Durchsatzkapazität, flexible Workflows und ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Design, um anspruchsvolle Forschungsanwendungen zu unterstützen:

Hochdurchsatz-Effizienz: Verarbeitung von bis zu 192 Proben pro Durchlauf bei minimalem manuellem Aufwand.

Verarbeitung von bis zu 192 Proben pro Durchlauf bei minimalem manuellem Aufwand. Flexible Workflow-Gestaltung: Unterstützung von QIAGEN-geprüften und vollständig anpassbaren Protokollen mittels Touch-Oberfläche und modularer Chemie.

Unterstützung von QIAGEN-geprüften und vollständig anpassbaren Protokollen mittels Touch-Oberfläche und modularer Chemie. Auf Nachhaltigkeit ausgelegte Verbrauchsmaterialien: Reduzierung des Kunststoffverbrauchs um bis zu 50% sowie Verringerung des Verpackungsvolumens um 40%.

Reduzierung des Kunststoffverbrauchs um bis zu 50% sowie Verringerung des Verpackungsvolumens um 40%. Kompaktes Design für den Labortisch: Hohe Durchsatzleistung in einem platzsparenden Format für bestehende Laborumgebungen.

Hohe Durchsatzleistung in einem platzsparenden Format für bestehende Laborumgebungen. Konnektivität und Unterstützung regulatorischer Anforderungen: Unterstützung moderner Anforderungen an Datenintegrität und Cybersicherheit, einschließlich 21 CFR Part 11-Konformität.

QIAsprint Connect erweitert QIAGENs Automationsportfolio für Forschungslabore und ergänzt die bestehenden Plattformen im Bereich Automation.

QIAsprint Connect live auf der SLAS 2026 erleben

QIAGEN wird QIAsprint Connect erstmals live auf der SLAS 2026 in Boston am 9. Februar um 14:30 Uhr EST vorstellen.

Am QIAGEN Messestand werden zudem zwei weitere automatisierte Extraktionssysteme präsentiert, deren Markteinführung noch in diesem Jahr geplant ist. Damit unterstreicht das Unternehmen die Breite seines Automationsportfolios für unterschiedliche Durchsatzanforderungen:

QIAsymphony Connect: Die nächste Generation von QIAGENs automatisierter Probenvorbereitungsplattform für die hochergiebige DNA- und RNA-Isolierung in klinischen Anwendungen mit vollständigem Probentracking und standardisierten Workflows.

Die nächste Generation von QIAGENs automatisierter Probenvorbereitungsplattform für die hochergiebige DNA- und RNA-Isolierung in klinischen Anwendungen mit vollständigem Probentracking und standardisierten Workflows. QIAmini: Eine kompakte Tischautomationslösung für die vollautomatisierte Probenvorbereitung mit minimalem manuellen Aufwand, die Laboren mit geringem Durchsatz einen benutzerfreundlichen und leichten Einstieg in die Automatisierung bietet.

Weitere Informationen zu QIAGENs Aktivitäten auf der SLAS 2026 finden Sie unter www.qiagen.com/SLAS2026.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist ein weltweit führender Anbieter von Sample-to-Insight-Lösungen, mit denen Kundinnen und Kunden molekulare Informationen aus biologischen Proben extrahieren und analysieren können, die die Bausteine des Lebens enthalten. Unsere Probentechnologien isolieren und verarbeiten DNA, RNA und Proteine aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien bereiten diese Biomoleküle auf die Analyse vor, während Bioinformatik-Lösungen die Interpretation komplexer Daten unterstützten, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Automationslösungen integrieren diese Schritte in optimierte, kosteneffiziente Workflows. QIAGEN bedient weltweit mehr als 500.000 Kunden in den Bereichen Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische F&E und industrielle Anwendungen wie Forensik) und Molekulare Diagnostik (klinische Gesundheitsversorgung). Zum 31. Dezember 2025 beschäftigte QIAGEN rund 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Diese Aussagen inklusive solcher über QIAGENs Produkte, den Zeitplan für Entwicklungen, Marketing und/oder regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstumsstrategien, Kollaborationen und operative Ergebnisse, wie der zu erwartende bereinigte Nettoumsatz und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie, basieren auf derzeitigen Erwartungen und Annahmen. Diese sind jedoch mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Herausforderungen bei der Steuerung von Wachstum und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen, Zöllen, Steuergesetzen, regulatorischen Prozessen sowie Abhängigkeiten in der Logistik und Lieferkette); Schwankungen der Betriebsergebnisse und der kommerziellen Entwicklung von Produkten für Kunden in den Bereichen Life Sciences und der klinischen Gesundheitsversorgung, Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden, Lieferanten oder strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld und schneller technologischer Wandel sowie Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN Produkten (aufgrund von Faktoren wie Wirtschaftslage, Kundenbudgets und Finanzierungszyklen), das Erlangen und die Aufrechterhaltung von Produktzulassungen sowie Herausforderungen bei der Integration von QIAGENs Produkten in Fertigungsprozesse und der Fertigung im großen Maßstab. Weitere Risiken sind die Marktakzeptanz neuer Produkte, die Integration von Akquisitionen, staatliche Maßnahmen, globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder sonstige Ereignisse "höherer Gewalt". Es besteht außerdem keine Garantie, dass der erwartete Nutzen aus Restrukturierungsprogrammen und Akquisitionen wie erwartet eintritt. Eine ausführlichere Erörterung der Risiken und Unsicherheiten finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem aktuellen Annual Report Form 20-F und anderen Berichten, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden.

