Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass Herr Chris Hartley per 6. Februar 2026 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ASMALLWORLD AG austreten wird. Der Rücktritt erfolgt aufgrund anderweitiger beruflicher Verpflichtungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASMALLWORLD AG
|Seidengasse 20
|8001 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH0404880129
|Valorennummer:
|A2JE3W
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2270790
2270790 03.02.2026 CET/CEST