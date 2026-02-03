ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Personalie

ASMALLWORLD AG - Veränderung im Verwaltungsrat



03.02.2026 / 23:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass Herr Chris Hartley per 6. Februar 2026 aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft ASMALLWORLD AG austreten wird. Der Rücktritt erfolgt aufgrund anderweitiger beruflicher Verpflichtungen.



Herr Hartley gehörte dem Verwaltungsrat seit 2022 an, nachdem die ASMALLWORLD AG im Rahmen einer strategischen Partnerschaft eine gegenseitige Kapitalbeteiligung mit der Global Hotel Alliance (GHA) eingegangen war. In dieser Funktion hat Herr Hartley die Entwicklung und die Positionierung der Gesellschaft mit großem Engagement und fachlicher Expertise begleitet.



Der Präsident des Verwaltungsrats, Michael Manz, erklärt:

"Chris Hartley hat seit unserer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an der GHA einen wertvollen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung der ASMALLWORLD AG geleistet. Der Verwaltungsrat dankt ihm herzlich für seine Verdienste und wünscht ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft weiterhin viel Erfolg."



Die Global Hotel Alliance (GHA) wird als Aktionärin der ASMALLWORLD AG anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2026 die Nominierung eines Ersatzmitglieds für den Verwaltungsrat beantragen.

Ende der Adhoc-Mitteilung