ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Partnerschaft

ASMALLWORLD erweitert globale Airline-Mitgliedschaften durch Partnerschaft mit Turkish Airlines



26.02.2026 / 09:55 CET/CEST





Zürich, 26.02.2026 - Die ASMALLWORLD AG kündigt im Rahmen der kontinuierlichen Erweiterung ihrer Premium-Airline-Partnerschaften eine neue globale Zusammenarbeit mit Miles&Smiles, dem Vielfliegerprogramm von Turkish Airlines, an. ASMALLWORLD-Mitglieder erhalten künftig Zugang zu 35.000, 250.000 bzw. 500.000 Miles&Smiles-Meilen und profitieren damit von zusätzlichen, über das ASMALLWORLD-Reiseökosystem verfügbaren Vorteilen. Die Aufnahme von Miles&Smiles stellt einen wichtigen Meilenstein in den strategischen Bestrebungen von ASMALLWORLD dar, die geografische Vielfalt seiner Airline-Partnerschaften auszubauen und die weltweite Reichweite weiter zu stärken. Dank des umfassenden Streckennetzes von Turkish Airlines in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika eröffnen sich ASMALLWORLD-Mitgliedern neue Reiseziele und kulturelle Erlebnisse. Die Kooperation unterstreicht das Engagement von ASMALLWORLD, Partnerschaften einzugehen, die attraktive Reiseprämien mit exzellentem Service und globaler Konnektivität verbinden. "Als Fluggesellschaft mit den meisten internationalen Destinationen steht Turkish Airlines für hervorragende Verbindungen und exzellenten Service - und ist damit ein idealer Partner für unsere Mitglieder", sagt Zain Richardson, CEO von ASMALLWORLD. "Die Zusammenarbeit mit Miles&Smiles erweitert unser Airline-Portfolio um ein Programm, das unser Qualitätsverständnis teilt und unseren Mitgliedern zusätzliche Flexibilität sowie Zugang zu einem der weltweit umfangreichsten Netzwerke bietet."

Globale Partnerschaft mit Turkish Airlines Turkish Airlines wurde 1933 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Istanbul. Die Fluggesellschaft ist für ihren preisgekrönten Service bekannt und verfügt über eines der weltweit umfangreichsten Streckennetze. Sie bedient mehr Länder als jede andere Airline. Als Mitglied der Star Alliance bietet Turkish Airlines nahtlose Verbindungen auf sechs Kontinenten und fliegt über 350 Reiseziele an. ASMALLWORLD- Mitglieder, die Turkish Airlines als ihre bevorzugte Partnerfluggesellschaft auswählen, erhalten im Rahmen ihrer ASMALLWORLD-Mitgliedschaft großzügige Miles&Smiles-Meilenpakete: Advantage : 35.000 Miles&Smiles-Meilen

: 35.000 Miles&Smiles-Meilen Prestige : 250.000 Miles&Smiles-Meilen

: 250.000 Miles&Smiles-Meilen Signature : 500.000 Miles&Smiles-Meilen. Diese Meilen können für Prämienflüge, Upgrades und weitere exklusive Vorteile im Miles&Smiles-Programm eingelöst werden und ermöglichen ein erstklassiges Reiseerlebnis von Anfang bis Ende. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit ASMALLWORLD und darüber, unsere Miles&Smiles-Privilegien auf die angesehenen Mitglieder ausweiten zu können", sagt Nuran Erdag Haberdar, Vice President Loyalty Management bei Turkish Airlines. "Diese Partnerschaft spiegelt unser Streben nach Exzellenz wider. Wir freuen uns darauf, ASMALLWORLD-Mitglieder an Bord begrüßen zu dürfen, damit sie unsere renommierte Gastfreundschaft und unser globales Streckennetz erleben können."

Erweiterung der Premium-Reisevorteile Diese neue Partnerschaft unterstreicht das Engagement von ASMALLWORLD, seinen Mitgliedern eine Auswahl führender globaler Fluggesellschaften und Reisepartner in verschiedenen Regionen zu bieten. Mit der Aufnahme von Turkish Airlines in das Mitgliederportfolio stärkt ASMALLWORLD seine Position als einzigartiges Luxusreise-Ökosystem, das Community, Vorteile und exklusive Erlebnisse unter einer Marke vereint. Neben Flugmeilen profitieren ASMALLWORLD-Mitglieder von einer Vielzahl weiterer Privilegien, darunter VIP-Hotelvorteile wie Zimmer-Upgrades und Hotelguthaben für Spa-, Speisen- und Getränkeangebote, Elite-Hotelstatus, Zugang zu Flughafen-Lounges über Priority Pass, Elite-Mietwagenstatus bei SIXT sowie Einladungen zu exklusiven globalen Veranstaltungen.

Über Turkish Airlines Die 1933 mit einer Flotte von nur fünf Flugzeugen gegründete Turkish Airlines hat sich zu einer globalen Fluggesellschaft mit 523 Passagier- und Frachtflugzeugen entwickelt. Als Mitglied der Star Alliance bedient sie heute 356 Ziele weltweit, davon 303 internationale und 53 nationale in insgesamt 132 Ländern. Weitere Informationen über Turkish Airlines finden Sie auf der offiziellen Website www.turkishairlines.com oder in den sozialen Medien auf Facebook , X , YouTube , LinkedIn und Instagram . Die ASMALLWORLD Gruppe Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht. Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine etablierte Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu geniessen. ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 800 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, grossen globalen Sportveranstaltungen und grösseren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz. Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf massgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, exklusive Angebote und massgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens. Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind: ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die den "ASMALLWORLD VIP-Rate" mit exklusiven Vorteilen ohne zusätzliche Kosten anbietet. ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisedienste anbietet. ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm. ASMALLWORLD Hospitality, eine Beratungsfirma für Hotellerie und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt. First Class & More, ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet. The World's Finest Clubs, der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet. Jetbeds, eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldbespoke.com www.asmallworlddiscovery.com www.asmallworldhospitality.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.jetbeds.com Kontakt ASMALLWORLD AG

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: ASMALLWORLD_Turkish Airlines_Partnerschaft





Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News