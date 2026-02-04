Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 3 février 2026) - Tenet Fintech Group Inc. (CSE: PKK) (OTC Pink: PKKFF) (« Tenet » ou la « Société »), fournisseur de services analytiques novateurs ainsi que propriétaire et opérateur de la plateforme de développement d'affaire Cubeler, souhaite faire le point sur l'ordonnance d'interdiction d'opérations sur titres pour manquement aux obligations de dépôt en réaction aux manquements spécifiés (l'« OIO») émise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la « CVMO ») le 7 mai 2025. Bien que la Société continue de collaborer avec la CVMO dans le cadre de l'examen en cours de son dossier de divulgation, aucun échéancier précis n'est établi quant à la conclusion de ce processus et à la révocation complète de l'OIO. L'OIO a été émise en raison du retard de la Société dans le dépôt de ses états financiers annuels, de son rapport de gestion et des attestations connexes des dirigeants pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, conformément au Règlement 51-102 sur l'information continue; et dans l'attestation des documents susmentionnés, conformément au Règlement 52-109 sur l'attestation de l'information dans les documents annuels et intermédiaires des émetteurs (les « Documents Annuels »). La Société a déposé les documents annuels le 1er octobre 2025 et a présenté une demande de levée complète de l'OIO à la CVMO le 6 octobre 2025 (la « Demande de révocation complète »). Dans le cadre du processus d'examen, la Société a déjà accepté de déposer des versions amendées de certains rapports de gestion antérieurs jugés insuffisants quant à l'information fournie et prévoit faire les dépôts à la fin du processus. Des questions ont également été soulevées, notamment concernant la reconnaissance de certains revenus et les provisions pour prévision de pertes de crédit, ce qui pourrait également nécessiter le dépôt de versions amendées de certains états financiers récemment déposés, couvrant les mêmes périodes que les rapports de gestion.

Application pour révocation partielle

La Société a déposé auprès de la CVMO une demande de révocation partielle de l'OIO (la « Demande de révocation partielle »), alors que l'examen de la demande de révocation complète se poursuit. Cette demande lui permettrait de faire un placement privé afin de maintenir ses activités et de couvrir ses dépenses essentielles, conformément à la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières. Le placement privé proposé, sous réserve de l'approbation de la Demande de révocation partielle, de l'approbation de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE ») et du respect d'autres modalités, consisterait en la vente d'un maximum de 52 millions d'actions ordinaires de la Société au prix de 0,05 $ par action, pour un produit brut maximal de 2,6 millions de dollars (le « Placement privé »). Rien ne garantit que la Demande de révocation partielle soit approuvée ni que le Placement privé sera réalisé selon les modalités décrites aux présentes, ni même qu'il sera réalisé.

La Société prévoit de publier un communiqué de presse si/quand la Demande de révocation complète aura été approuvée par la CVMO, après quoi elle entend demander la réintégration de ses titres à la négociation à la CSE.

À propos du Groupe Tenet Fintech Inc. :

Le Groupe Tenet Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine de l'intelligence artificielle et des technologies financières (Fintech). Toutes les références à Tenet dans ce communiqué de presse, sauf indication explicite, incluent Tenet et toutes ses filiales. Les filiales de Tenet proposent divers produits et services d'analyse et basés sur l'IA aux entreprises, aux professionnels des marchés de capitaux, aux agences gouvernementales et aux institutions financières, via ou en exploitant les données collectées sur la plateforme de développement d'affaires Cubeler, une plateforme mondiale où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour créer des opportunités d'affaire et faciliter des transactions B2B entre les membres. Pour plus d'informations: https://www.tenetfintech.com/

Déclarations prospectives :

Certaines déclarations incluses dans ce communiqué de presse constituent des « déclarations prospectives » en vertu de la loi canadienne sur les valeurs mobilières, y compris les déclarations concernant les opérations et les investissements futurs de et dans la Société et toute déclaration basée sur l'évaluation et les hypothèses de la direction et des informations accessibles au public concernant la Société. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Société prévient que ses plans et hypothèses pourraient ne pas se matérialiser et que les conditions économiques actuelles rendent ces hypothèses, bien que raisonnables au moment où elles ont été formulées, sujettes à une plus grande incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « suppose », « perspective », « planifie », « cible » ou d'autres mots similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de la Société soient sensiblement différents des perspectives ou des résultats, performances ou réalisations futurs sous-entendus par ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs de risque importants qui pourraient affecter les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, mais sans s'y limiter, les énoncés relatifs à: (i) le redépôt possible ou la révision de certains états financiers et du rapport de gestion s'y rapportant en raison d'éventuelles inexactitudes importantes; (ii) l'octroi d'une ordonnance de la demande de révocation partielle par la CVMO; (iii) l'octroi d'une ordonnance de la demande de levée complète par la CVMO; (iv) la réalisation du placement privé annoncé précédemment; et (v) le calendrier et l'issue de l'examen par la CVMO des renseignements divulgués par l'émetteur, ainsi que la performance financière et échéancier du capital; et d'autres risques détaillés de temps à autre dans les rapports déposés par la Société auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres juridictions. Nous renvoyons les investisseurs potentiels à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société. Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces risques et incertitudes et de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les déclarations prospectives reflètent les informations à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter des événements futurs, des changements de circonstances ou des changements de croyances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Dans le cas où la Société mettrait à jour une déclaration prospective, aucune déduction ne devrait être faite que la Société fera des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne cette déclaration, des questions connexes ou toute autre déclaration prospective.

Ni la Bourse des valeurs canadiennes ni son organisme de réglementation du marché (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse des valeurs canadiennes) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

