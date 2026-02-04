© Foto: Jens Büttner - dpaDie Kursrally der Schaeffler-Aktie, angetrieben von der Fantasie rund um humanoide Roboter, gerät zunehmend unter Druck. Ein kritischer Kommentar der UBS drückte die Aktie Dienstag unter 10 Euro. Eine Chance für Anleger? Noch Ende Januar hatten die Titel der Schaeffler AG bei knapp 12 Euro den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrekturphase. Der jüngste Kursrückgang verdeutlicht, wie schnell sich die Stimmung bei stark themengetriebenen Investments drehen kann. Die UBS stellt jetzt die Bewertung von Schaeffler in Frage und stuft die Aktie auf "Sell" herab. Gleichzeitig erhöhte sich das Kursziel von 6,20 auf 8,30 Euro. Der Grund: Der Kurs habe …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE