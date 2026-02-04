Zürich - Die Eberhard Bau AG hat mit dem Cleantech-Unternehmen Synhelion einen langfristigen Abnahmevertrag für Solar-Diesel unterzeichnet. Ab 2027 wird Eberhard erneuerbaren Diesel beziehen, um die CO2-Emissionen ihrer Baumaschinen zu senken. Die nachhaltigen Treibstoffe von Synhelion werden mit erneuerbarer Energie hergestellt und sind vollständig kompatibel mit bestehenden Dieselmotoren - eine ideale Lösung für Baumaschinen, die unter anspruchsvollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab