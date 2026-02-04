DJ PTA-AFR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/04.02.2026/07:00 UTC+1) - OMV Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025 (Q4) Internet-Veröffentlichung: https://www.omv.com/investoren/ergebnisse Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026
Kurzbeschreibung: OMV Konzernbericht Jänner-Dezember und Q4 2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1770184800742 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
February 04, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)