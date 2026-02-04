Take-Two Interactive hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss starke Zahlen abgeliefert. Noch wichtiger als Umsatz und Gewinnentwicklung ist jedoch die Bestätigung des Veröffentlichungstermins von "GTA VI". Die Aktie reagierte nachbörslich mit wilden Ausschlägen.Der US-Games-Gigant hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die Erwartungen der Analysten klar hinter sich gelassen und gleichzeitig den wohl wichtigsten Kurstreiber der kommenden Jahre offiziell bestätigt: "Grand Theft Auto VI" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär