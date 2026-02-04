Im Rahmen des Forschungsprojekts "BDL Next" werden 20 Pilotkundinnen und Pilotkunden gesucht, die ab Mai 2026 an einem Feldversuch zum bidirektionalen Laden teilnehmen möchten. Die Projektleitung liegt bei der Forschungsstelle für Energiewirtschaft e.V. (FfE) Das Projekt BDL Next untersucht die Potenziale des bidirektionalen Ladens. Dabei beziehen Elektrofahrzeuge nicht nur Energie aus dem Netz, sondern können auch Energie zurückgeben. In dem Projekt kommt ein BMW iX3 der neuen Klasse zum Einsatz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
