© Foto: Dall-EGetrieben vom KI-Boom überrascht Super Micro mit starken Quartalszahlen und sorgt damit für einen Kurssprung der Aktie.Die Aktie von Super Micro Computer hat nach Vorlage überraschend starker Quartalszahlen deutlich zugelegt. Das Papier des US-Serverherstellers beendete den Handel rund sieben Prozent höher bei 31,73 US-Dollar, nachdem das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten klar übertroffen hatte. Der Anbieter von Servern und Rechenzentrumsinfrastruktur, Super Micro Computer, profitiert weiterhin massiv vom Boom rund um künstliche Intelligenz und den damit verbundenen Ausbau von Rechenzentren weltweit. Rekordumsatz dank nachgeholter Aufträge Im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE