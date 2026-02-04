NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Die Resultate des vierten Quartals 2025 seien stark ausgefallen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch. Die Eingliederung der Credit Suisse laufe operativ rund./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0244767585
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0244767585
© 2026 dpa-AFX-Analyser