Eine Einordnung von CEO Christoph Ostermann und xx Christina Hepp von Green Flexibility zum AgNES-Prozess und der Debatte um die mögliche Anwendung neuer Entgeltsysteme auf Bestandsanlagen. Die Diskussion im Rahmen des AgNes-Verfahrens zeigt: Wir sind regulatorisch an einem entscheidenden Punkt für den weiteren Hochlauf von Großspeichern in Deutschland. Zunächst das Positive - und das ist wichtig zu betonen: Die Richtung stimmt. Dynamische Netzentgelte sind grundsätzlich sinnvoll und systemlogisch. Wer das Netz belastet, sollte zahlen. Wer es entlastet, sollte entlastet bzw. belohnt werden. Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland