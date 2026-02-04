Hamburg (ots) -Die SGS-Gruppe hat von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) die Zulassung als Öko-Kontrollstelle erhalten. Die Zulassung umfasst derzeit die Bereiche Handel und Herstellung von Lebens- und Futtermitteln. Unternehmen können für ihre Produkte nun mehrere Standards in einem kombinierten Audit prüfen lassen.SGS erweitert sein NachhaltigkeitsangebotDie SGS-Gruppe, weltweit führender Anbieter von Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, hat von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) die offizielle Zulassung als Öko-Kontrollstelle erhalten. Die Zulassung erfolgt über die bereits etablierte SGS-Kontrollstelle in Österreich und ermöglicht nun erstmals die Durchführung von Bio-Zertifizierungen im deutschen Markt.Aktuell umfasst die Zulassung die Bereiche Handel sowie Herstellung von Lebens- und Futtermitteln. Eine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs auf Bio-Landwirtschaftsbetriebe ist bereits geplant und soll bald folgen.Unternehmen der Lebens- & Futtermittelbranche profitieren nun davon, mehrere Standards in einem kombinierten Audit prüfen lassen zu können. Das reduziert Aufwand und Kosten, vermeidet zusätzliche Anfahrten und trägt zur CO2-Reduktion sowie zur Optimierung nachhaltiger Prozesse bei.Mit diesem Ausbau ergänzt die SGS ihr bestehendes Portfolio an anerkannten Standards im Lebensmittelbereich - darunter QS, BRC, IFS, MSC sowie ISO 22000 - um ein weiteres, strategisch wichtiges Element.Mit der Zulassung als Öko-Kontrollstelle baut SGS ihre Rolle als verlässlicher Partner für ganzheitliche Qualitäts-, Sicherheits- und Nachhaltigkeitslösungen weiter aus - national wie international.SGS ist das weltweit führende Unternehmen für Prüfung, Inspektion und Zertifizierung. Wir betreiben ein Netzwerk von über 2.500 Laboratorien und Geschäftseinrichtungen in 115 Ländern, unterstützt von einem Team von 99.500 engagierten Fachleuten. Mit über 145 Jahren Erfahrung im Dienstleistungsbereich vereinen wir die Präzision und Genauigkeit, die Schweizer Unternehmen auszeichnen, um Organisationen dabei zu helfen, die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Compliance und Nachhaltigkeit zu erreichen. Unser Markenversprechen - when you need to be sure - unterstreicht unser Engagement für Vertrauen, Integrität und Zuverlässigkeit und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu wachsen.Pressekontakt:SGS Holding Deutschland B.V. & Co. KGHeidenkampsweg 99D-20097 HamburgE-Mail: de.presse@sgs.comwww.sgsgroup.de/presseOriginal-Content von: SGS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082101/100938268