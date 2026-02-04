Original-Research: DARWIN AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu DARWIN AG
Fokussierte HealthTech-Wachstumsstory mit starker Bilanz und skalierbarem Kerngeschäft
Die Wachstumsstrategie der DARWIN AG zielt auf den Aufbau des Kerngeschäfts über internationale B2B-Partnerschaften sowie den Ausbau eigener Vertriebskanäle ab. Zentrale Bedeutung kommt dabei langfristig angelegten Kooperationen zu, insbesondere mit Partnern wie 10X Health und REVIV, die einen brei-ten internationalen Marktzugang ermöglichen. Besonders im Fokus steht hier das Projekt mit M42 in Abu Dhabi, welches mit erheblichen Umsatz- und Ertragspotenzialen einhergeht. Diese Partnerschaften kombinieren genetische Analysen, datenbasierte Auswertung und personalisierte Produkte und erlauben der Gesellschaft, ihr Geschäftsmodell mit vergleichsweise geringem zusätzlichen Vertriebsaufwand zu internationalisieren. Parallel dazu investiert die Gesellschaft in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten sowie in die Weiterentwicklung ihrer Produktpalette.
Unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie sowie der am 23.01.26 publizierten Businessplanung haben wir für die Geschäftsjahre 2025 - 2028 Umsatz- und Ergebnisprognosen erstellt. Während wir für das Handelssegment ein moderates, marktgetriebenes Wachstum unterstellen, sollte das Segment Gentests und personalisierte Produkte der wesentliche Wachstumstreiber sein. Insbesondere die internationalen Kooperationen sollten dabei der wichtigste Wachstumstreiber sein. Wir gehen für die kommenden Geschäftsjahre von einem Anstieg der Umsatzerlöse aus: von 55,11 Mio. € (2025e) über 69,64 Mio. € (2026e) und 112,64 Mio. € (2027e) auf 174,57 Mio. € (2028e). Mit der zunehmenden Umsatzsteigerung im margenstarken Kerngeschäft erwarten wir eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Bereits ab 2026 sollte das EBIT die Gewinnschwelle überschreiten, und wir erwarten ab dem Geschäftsjahr 2028 eine nachhaltig erreichbare EBIT-Marge von über 20 %.
Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel von 30,00 € je Aktie ermittelt und vergeben damit das Rating "KAUFEN". Das Kursziel haben wir im Rahmen einer Peer-Group-Multiplikatorbewertung überprüft.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260204_DARWIN_IC
