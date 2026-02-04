Am 04.02.2000 ergab sich der Aufsichtsrat der Mannesmann AG und stimmte der Übernahme durch den britischen Mobilfunkanbieter vodafone zu. Damit ging ein erbittertes Ringen um Deutschlands führenden Mobilfunkanbieter zu Ende und hinterließ viele Besiegte und Verlierer. Selbst der vermeintliche Gewinner musste schnell erkennen, dass er sich überfressen hatte und kämpfte wenig später ums eigene Überleben. Die "New Economy" implodierte und mit ihr die Börsenkurse. Die Zeit des billigen Geldes war (erstmal) vorbei und "Leveraged Buyouts" erwiesen sich weltweit zum Genickbrecher. Und auch für vodafone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 iNTELLiGENT iNVESTiEREN