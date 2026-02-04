Der Pharmakonzern konnte ein unerwartet starkes Schlussquartal vorweisen und damit besser abschneiden als gedacht. Der Umsatz von GSK klettert im vergangenen Jahr um 4 % auf knapp 32,7 Mrd. Pfund, währungsbereinigt betrug der Zuwachs sogar 7 %. Damit erreichte der Konzern das obere Ende der eigenen Prognosespanne. Im neuen Jahr soll der Erlös nun abseits der Währungskurse um 3 bis 5 % anziehen und für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn wird wechselkursbereinigt ein Zuwachs von 7 bis 9 % erwartet. Die positive Dynamik dürfte sich also auch im Jahr 2026 fortsetzen. Daher bestätigte man die Ziele für das laufende Jahr und die Umsatzprognose bis 2031. Die Aktie legte im frühen Handel leicht zu.



Im vergangenen Jahr hatte GSK operativ knapp 9,8 Milliarden Pfund verdient, das waren sieben (währungsbereinigt elf) Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter dem Strich legte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf rund 5,7 Milliarden Pfund zu. Im Vorjahr hatten höhere Kosten den Überschuss noch auf knapp 2,6 Milliarden Pfund schrumpfen lassen.



Die GSK-Aktie gewinnt in London zeitweise 1,46 Prozent auf 19,74 GBP.





