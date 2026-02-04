Unterföhring (ots) -"Das ist eine Weltpremiere. Die Zahnseide war das i-Tüpfelchen." Sterne-Pâtissier Christian Hümbs ist fassungslos über eine der kuriosesten Backpannen in der Geschichte von "Das große Promibacken". Bereits in der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel am Mittwoch, 11. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 zeigt sich: Die technische Prüfung hat es in sich. Die zehn prominenten Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen sollen klassische Berliner mit Zwiebel-Chutney und Röstzwiebeln ganz ohne "Schnickschnack" nachbacken. Doch bei einer Kreation geht alles schief - inklusive eines Fadens im Teig. Greift Ninja-Warrior-Athlet René Casselly daneben? Passiert Moderatorin Arabella Kiesbauer dieses Missgeschick? Oder wird Schauspielerin Rebecca Immanuel ausgerechnet durch diese Panne zur tragischen Hauptfigur der Backstation?Diese zehn Prominenten backen in der Jubiläums-Staffel um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Siegerprämie für einen guten Zwecke:- Moderator Alexander Mazza- Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack- Schauspielerin Anne-Sophie Briest- Moderatorin Arabella Kiesbauer- Entertainer und Sänger Maximilian Arland- Autorin und Beziehungs-Expertin Paula Lambert- Schauspielerin Rebecca Immanuel- Zirkusartist René Casselly- Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer- Comedian und Showmaster Thomas HermannsStaffel 10 von "Das große Promibacken", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 11. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Luisa HollmannContent CommunicationsTel.: +49 (0) 89 9507 1185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa TaupertTel.: +49 (0) 89 9507 1170elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6210120