Unterföhring (ots) -
"Das ist eine Weltpremiere. Die Zahnseide war das i-Tüpfelchen." Sterne-Pâtissier Christian Hümbs ist fassungslos über eine der kuriosesten Backpannen in der Geschichte von "Das große Promibacken". Bereits in der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel am Mittwoch, 11. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 zeigt sich: Die technische Prüfung hat es in sich. Die zehn prominenten Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen sollen klassische Berliner mit Zwiebel-Chutney und Röstzwiebeln ganz ohne "Schnickschnack" nachbacken. Doch bei einer Kreation geht alles schief - inklusive eines Fadens im Teig. Greift Ninja-Warrior-Athlet René Casselly daneben? Passiert Moderatorin Arabella Kiesbauer dieses Missgeschick? Oder wird Schauspielerin Rebecca Immanuel ausgerechnet durch diese Panne zur tragischen Hauptfigur der Backstation?
Diese zehn Prominenten backen in der Jubiläums-Staffel um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Siegerprämie für einen guten Zwecke:
- Moderator Alexander Mazza
- Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack
- Schauspielerin Anne-Sophie Briest
- Moderatorin Arabella Kiesbauer
- Entertainer und Sänger Maximilian Arland
- Autorin und Beziehungs-Expertin Paula Lambert
- Schauspielerin Rebecca Immanuel
- Zirkusartist René Casselly
- Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer
- Comedian und Showmaster Thomas Hermanns
Staffel 10 von "Das große Promibacken", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 11. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn
Pressekontakt:
Pressekontakt:
Luisa Hollmann
Content Communications
Tel.: +49 (0) 89 9507 1185
luisa.hollmann@seven.one
Photo Production & Editing
Elisa Taupert
Tel.: +49 (0) 89 9507 1170
elisa.taupert@seven.one
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6210120
"Das ist eine Weltpremiere. Die Zahnseide war das i-Tüpfelchen." Sterne-Pâtissier Christian Hümbs ist fassungslos über eine der kuriosesten Backpannen in der Geschichte von "Das große Promibacken". Bereits in der Auftaktfolge der Jubiläumsstaffel am Mittwoch, 11. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 zeigt sich: Die technische Prüfung hat es in sich. Die zehn prominenten Hobbybäcker und Hobbybäckerinnen sollen klassische Berliner mit Zwiebel-Chutney und Röstzwiebeln ganz ohne "Schnickschnack" nachbacken. Doch bei einer Kreation geht alles schief - inklusive eines Fadens im Teig. Greift Ninja-Warrior-Athlet René Casselly daneben? Passiert Moderatorin Arabella Kiesbauer dieses Missgeschick? Oder wird Schauspielerin Rebecca Immanuel ausgerechnet durch diese Panne zur tragischen Hauptfigur der Backstation?
Diese zehn Prominenten backen in der Jubiläums-Staffel um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Siegerprämie für einen guten Zwecke:
- Moderator Alexander Mazza
- Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack
- Schauspielerin Anne-Sophie Briest
- Moderatorin Arabella Kiesbauer
- Entertainer und Sänger Maximilian Arland
- Autorin und Beziehungs-Expertin Paula Lambert
- Schauspielerin Rebecca Immanuel
- Zirkusartist René Casselly
- Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer
- Comedian und Showmaster Thomas Hermanns
Staffel 10 von "Das große Promibacken", produziert von BBC Studios Germany, ab Mittwoch, 11. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn
Pressekontakt:
Pressekontakt:
Luisa Hollmann
Content Communications
Tel.: +49 (0) 89 9507 1185
luisa.hollmann@seven.one
Photo Production & Editing
Elisa Taupert
Tel.: +49 (0) 89 9507 1170
elisa.taupert@seven.one
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6210120
© 2026 news aktuell