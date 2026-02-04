Zürich - Constructor Capital, der Schweizer Venture-Motor des Constructor Group-Ökosystems, hat seinen ersten Fonds mit einem Volumen von 110 Millionen US-Dollar geschlossen. Der Fonds wird Seed- und Series-A-Finanzierungsrunden für eine Reihe von Startups in den Bereichen DeepTech, Software und EdTech unterstützen. Er zielt darauf ab, Gründer an der Spitze der wissenschaftlichen Forschung und der fortschrittlichen Softwareentwicklung zu unterstützen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
