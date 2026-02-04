Zürich - Mit der Zusammenführung ihrer digitalen Einheiten schafft BDO Schweiz eine neue, schlagkräftige Plattform für ganzheitliche Digitalisierung. Ab 2026 vereint BDO Digital über 100 Spezialistinnen und Spezialisten und bietet Schweizer Unternehmen ein integriertes Leistungsangebot von Abacus über Cloud und Cyber Security bis zu KI-gestützten Lösungen. Per 1. Januar 2026 hat BDO Schweiz ihre bisherigen digitalen Einheiten zusammengeführt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab