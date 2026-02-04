EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sixt SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Sixt SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://about.sixt.com/investor-relations/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026
Ort: https://about.sixt.com/en/investor-relations/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://about.sixt.com/investor-relations/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://about.sixt.com/en/investor-relations/publications
