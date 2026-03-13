Datum der Anmeldung:
09.03.2026
Aktenzeichen:
B11-30/26
Unternehmen:
Erwerb von Wort- und Bildmarken, Internet-Domains, Social-Media-Konten und geschäftskundenbezogenen Informationen von der STAR CAR GmbH Kraftfahrzeugvermietung, Hamburg; durch die Sixt SE, Pullach
Produktmärkte:
Autovermietung, Mobilitätsdienstleistungen
09.03.2026
Aktenzeichen:
B11-30/26
Unternehmen:
Erwerb von Wort- und Bildmarken, Internet-Domains, Social-Media-Konten und geschäftskundenbezogenen Informationen von der STAR CAR GmbH Kraftfahrzeugvermietung, Hamburg; durch die Sixt SE, Pullach
Produktmärkte:
Autovermietung, Mobilitätsdienstleistungen
© 2026 Bundeskartellamt