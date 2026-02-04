Tesla hat in den USA eine neue, günstigere Allrad-Version des Model Y vorgestellt - aber ohne die erst vor wenigen Monaten eingeführte Modellbezeichnung "Standard". Auch im Deutschen Konfigurator wurden die bisherigen "Standard"-Modelle umbenannt. Im Oktober 2025 hatte Tesla von seinen beiden wichtigsten Modellen Model 3 und Model Y günstigere Versionen vorgestellt - und mit dem Namenszusatz "Standard" versehen. Die Ausstattung wurde etwas abgespeckt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net