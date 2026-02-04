Der italienische Kabelhersteller Prysmian befindet sich weiter im Aufwind. Zu Wochenbeginn konnten die Mailänder einen milliardenschweren Auftrag unter Dach und Fach bringen. An der Börse kommt die große Order gut an: Die Aktie erklimmt ein neues Rekordhoch, womit sich der Titel im Bereich der dreistelligen Notierungen festsetzt.Die Italiener haben den Zuschlag für das Stromkabelverbundprojekt Eastern Green Link 4 (EGL4) mit den britischen Übertragungsnetzbetreibern SP Energy Networks und National ...Den vollständigen Artikel lesen ...
