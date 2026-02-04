Root - Der Schweizer Detailhandel ist im letzten Jahr kaum gewachsen. Das Plus betrug laut dem Marktforscher NielsenIQ 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Konkret verkauften die im NIQ Markt Monitor Schweiz abgedeckten Detailhändler im Lebensmittel und Lebensmittelnahen Bereich (Food/Nearfood) 1,2 Prozent mehr Waren. Im Nonfood-Sektor wird das Plus auf magere 0,6 Prozent beziffert. Der Trend weg vom stationären Handel hin zum Online-Shopping bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
