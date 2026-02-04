FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG CUTS NEXT 15 GROUP PRICE TARGET TO 510 (580) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 200 (185) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3700 (3300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SIG PLC TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 5 (13) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 430 (390) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP RAISES ROTORK TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 415 (370) PENCE - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6030 (6210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY TO 'SELL' - PRICE TARGET 200 PENCE - GOLDMAN CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 880 (890) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENERGEAN TO 'UNDERPERFORM' (HOLD) - PRICE TARGET 680 (930) PENCE - JEFFERIES CUTS ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 295 (290) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP TO 'OVERWEIGHT' (N) - PRICE TARGET 5000 (4700) PENCE - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 540 (530) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1630 (1580) PENCE - 'BUY'
