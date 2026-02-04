Neuchâtel - Mit insgesamt 232 602 neuen Personenwagen wurden 2025 in der Schweiz zum sechsten Mal in Folge markant weniger Neuzulassungen registriert als in den Jahren vor der Covid-Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahr resultierte ein Minus von 2%. Trotzdem haben die Neuzulassungen von Elektroautos um 16% zugelegt, und die Plug-in-Hybride verzeichneten sogar ein Plus von 26%. Insgesamt verkehrten 2025 auf den Schweizer Strassen 6,6 Millionen Motorfahrzeuge. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
