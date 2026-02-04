Das kann sich durchaus sehen lassen: Zahlreiche Chemie-Aktien legen im heutigen Handel deutlich zu. So verteuern sich die Anteilscheine von BASF aktuell um über vier Prozent. Bei Evonik sind es 5,5 Prozent, die Papiere von Lanxess klettern sogar um mehr als sieben Prozent nach oben. Alle profitieren von ein und derselben Meldung.So berichtet das Handelsblatt, dass es eine Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate durch die EU geben könnte. Dies erklärt die bemerkenswerte Kursentwicklung bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär